Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир — ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше