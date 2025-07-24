Что такое «Рашагейт»
«Рашагейт» — скандал в США, связанный с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы для продвижения на президентский пост Дональда Трампа в 2016 году.
Инициаторами кампании по обвинению республиканца в сотрудничестве с Россией считаются Барак Обама и его команда, которые поддерживали Хиллари Клинтон в президентской гонке. Во время первого президентского срока Трампа, американские СМИ публиковали материалы со ссылкой якобы на секретные материалы ЦРУ, в которых утверждалось, что победа Трампа на выборах связана с поддержкой российских спецслужб.
В отношении президента и чиновников Белого дома в течение двух лет велось расследование, напоминает RTVI.
В чем обвиняют Обаму
18 июля аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард представил отчет о событиях после победы Трампа на выборах президента в 2016 году. В документе содержится информация, которая свидетельствует, что тогда еще действующий президент Обама и его команда «сфабриковали и политизировали разведданные».
В пресс-релизе ведомства о сфальсифицированном отчете говорится, что фейковая информация стала фундаментом для «бесчисленных клеветнических заявлений, призванных поставить под сомнение победу президента Трампа». На основе сфабрикованного отчета было инициировано уголовное расследование. В результате несколько чиновников были арестованы. Кроме того, «липовый» отчет о вмешательстве России в выборы существенно охладил отношения Вашингтона и Москвы.
Глава Нацразведки Тулси Габбард выступила перед журналистами в Белом доме, чтобы рассекретить 44-страничный отчет комитета по делам разведки Палаты представителей США, пишет «Интерфакс». Она заявила, что в 2016 году представители высшего эшелона власти вступили в «предательский заговор».
Независимо от того, насколько они могущественны, в отношении каждого человека, причастного к этому заговору, должно быть проведено расследование, а сами они — наказаны по всей строгости закона, чтобы подобное никогда не повторилось.
Габбард заявила, что есть факты, которые «указывают, что экс-президент США Обама лично руководил процессом подготовки этого доклада разведслужб». Она подчеркнула, что 44-й президент США и его команда по нацбезопасности «осознавали, что отчет содержит ложную информацию».
Глава Нацразведки добавила, что подтверждения информации о том, что Россия пыталась вмешаться в предвыборную гонку в 2016 году, не было обнаружено. Габбард отметила, что Кремль мог получить данные о том, что у кандидата демократов Хилари Клинтон были проблемы со здоровьем и она принимала сильнодействующие препараты.
Что грозит Обаме
Тулси Габбард предупредила, что экс-президент Обама может быть привлечен к ответственности, если его признают виновным в госизмене и попытке совершения государственного переворота, пишет РБК.Дональд Трамп на фоне рассекречивания документов о подделке отчета о вмешательстве в выборы российских спецслужб разместил в Сети видео, сформированное с помощью искусственного интеллекта. В ролике агенты ФБР защелкивают наручники на запястьях Барака Обамы.
Габбард обратила внимание, что уголовное преследование Обамы возможно, но решение должно вынести Министерство юстиции США.
Дональд Трамп на фоне рассекречивания документов о подделке отчета о вмешательстве в выборы российских спецслужб разместил в Сети видео, сформированное с помощью искусственного интеллекта. В ролике агенты ФБР защелкивают наручники на запястьях Барака Обамы.
Как отреагировали демократы
Представители Демократической партии посчитали доклад необъективным.
Сенатор-демократ Марк Уорнер опубликовал официальное заявление, в котором назвал доклад Габбард примером того, как глава Нацразведки пытается подтасовать факты, переписать историю и подорвать доверие к спецслужбам, сообщает NBC News.
Демократ из Палаты представителей Пит Агилар в интервью NBC News сказал, что возвращение к «Рашагейту» — попытка отвлечь внимание от скандала с Эпштейном. «Они опубликуют что угодно, лишь бы выиграть ещё день или два и не говорить об Эпштейне или заставить разъярённую толпу говорить об Эпштейне», — заявил он.
В пресс-службе экс-президента США Барака Обамы сообщили, что обычно не удостаивают ответом «постоянные глупости и дезинформацию», исходящую от Белого дома, но на возмутительные обвинения решили отреагировать. «Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание», — заявил пресс-секретарь Барака Обамы Патрик Роденбуш.