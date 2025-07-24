Что грозит Бараку Обаме по обвинению в госизмене и причем тут Россия

Глава Нацразведки добавила, что подтверждения информации о том, что Россия пыталась вмешаться в предвыборную гонку в 2016 году, не было обнаружено. Габбард отметила, что Кремль мог получить данные о том, что у кандидата демократов Хилари Клинтон были проблемы со здоровьем и она принимала сильнодействующие препараты.