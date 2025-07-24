Распределять призывников в войска будет ИИ в Казахстане

«Мы уже работаем в электронной системе, которая позволяет нам определять, кто подлежит призыву, кто нет. Это в основном категория студентов и граждан с инвалидностью. Мы их убираем в отдельный список. Более того, студентам направляем SMS-уведомления о том, что они могут не приходить в военкоматы. Но теперь мы хотим углубиться дальше: понять, исходя из всех этих данных, которые у нас есть (первичные данные, где он родился, где учился, какое образование имеет, семейное положение, рост, вес) — исходя из этого определить, в какие виды войск мы можем его направить служить. То есть система будет подсказывать нам, делая более точечный подбор призывников», — рассказал Дархан Ахмедиев.