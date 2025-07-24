Нельзя «прошлепать» этот год: Лукашенко призвал ускорить уборочную кампанию

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ускорить уборочную кампанию в стране, отметив, что битва за урожай идет неравномерно.
Сегодня глава государства контролирует ход уборочной в Смолевичском районе, он прибыл в хозяйство «Озерицкий-Агро». Президент заслушал доклад о том, как идет уборка озимого ячменя в Минской области и в целом по стране.
«Уборка идет неравномерно. Где-то круглые сутки уборка, где-то дожди (…) Сушить зерно в полях нельзя, где только возможно надо убирать», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер подчеркнул: урожай в стране будет хороший, если его убрать насколько это можно без потерь.
«Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило. Ни в коем случае нельзя “прошлепать” этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно», — цитирует БелТА слова Лукашенко.