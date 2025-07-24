Губернатор Калининградской области выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Ан-24

Утром в четверг, 24 июля, в Амурской области пассажирский самолёт Ан-24 перестал выходить на связь. Спустя несколько часов экипаж вертолёта Ми-8 Росавиации нашёл в лесу в 15 км от Тынды горящие обломки фюзеляжа.