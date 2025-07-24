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Губернатор Калининградской области выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Ан-24

Точное количество жертв пока неизвестно.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Ан-24. Об этом Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолёта в Амурской области, губернатору и жителям региона. Ужасная трагедия. Скорбим. Калининградская область с вами», — говорится в сообщении.

Точное количество жертв авиакатастрофы пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.

Утром в четверг, 24 июля, в Амурской области пассажирский самолёт Ан-24 перестал выходить на связь. Спустя несколько часов экипаж вертолёта Ми-8 Росавиации нашёл в лесу в 15 км от Тынды горящие обломки фюзеляжа.