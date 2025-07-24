Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 июля: главное

Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.
Кремль позитивно оценил обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле.
Предложения российской стороны [по итогам третьего раунда переговоров с Украиной], еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке.
Предложения России на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные.
Мединский вчера попунктно изложил ту повестку дня, которая предлагалась российской стороной. Повестка конструктивная, конкретная и нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встреч.
Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского.
Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты.
Киев все время клянчит оружие.
Попытка Киева перенести конфликт на территорию РФ не нова, поэтому российские военные создают буферные зоны.
Кремль назвал атаки БПЛА в Краснодарском крае продолжением ударов Киева по гражданским объектам.
Контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован при необходимости.
Кремль не слышал заявления из Вашингтона о том, что Трамп готовится к поездке в Китай.
Путин готовится к поездке в КНР, но конкретных обсуждений возможности встречи с Трампом там пока не было.
Ситуация вокруг Зангезурского коридора является суверенным делом Армении и Азербайджана, РФ выступает за скорейший мир между странами.
Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области.