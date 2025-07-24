Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 июля: главное

Предложения российской стороны [по итогам третьего раунда переговоров с Украиной], еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке.