Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 июля: главное

В четверг представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге. Основной темой стали итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной.

Кремль позитивно оценил обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле.

Предложения российской стороны [по итогам третьего раунда переговоров с Украиной], еще раз повторяю, конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники, продолжение возвращения тел погибших солдат. Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Предложения России на переговорах с Украиной конкретные, конструктивные.

Мединский вчера попунктно изложил ту повестку дня, которая предлагалась российской стороной. Повестка конструктивная, конкретная и нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов. Затем уже может последовать разговор об организации встреч.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Киев все время клянчит оружие.

Попытка Киева перенести конфликт на территорию РФ не нова, поэтому российские военные создают буферные зоны.

Кремль назвал атаки БПЛА в Краснодарском крае продолжением ударов Киева по гражданским объектам.

Контакт Москвы и Вашингтона может быть оперативно реализован при необходимости.

Кремль не слышал заявления из Вашингтона о том, что Трамп готовится к поездке в Китай.

Путин готовится к поездке в КНР, но конкретных обсуждений возможности встречи с Трампом там пока не было.

Ситуация вокруг Зангезурского коридора является суверенным делом Армении и Азербайджана, РФ выступает за скорейший мир между странами.

Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше