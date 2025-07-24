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Си Цзиньпин пригласил Мирзиёева в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения и пригласил его в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Саммит ШОС в Тяньцзине начнется 31 августа. Также, в первых числах сентября Китай отметит 80-летие Победы над Японией. Си Цзиньпин пригласил главу Узбекистана принять участие в торжественных мероприятиях.

Китайский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья и благополучия. Си Цзиньпин подчеркнул, что уделяет особое внимание укреплению китайско-узбекского сотрудничества. Он рассказал о плодотворных рабочих отношениях между руководством двух стран и личной дружбе с президентом Узбекистана.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что торговый оборот Узбекистана с Китаем с января по июнь 2025 года составил $6,5 млрд.

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