Си Цзиньпин пригласил Мирзиёева в Китай

Саммит ШОС в Тяньцзине начнется 31 августа. Также, в первых числах сентября Китай отметит 80-летие Победы над Японией. Си Цзиньпин пригласил главу Узбекистана принять участие в торжественных мероприятиях.
Китайский лидер пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья и благополучия. Си Цзиньпин подчеркнул, что уделяет особое внимание укреплению китайско-узбекского сотрудничества. Он рассказал о плодотворных рабочих отношениях между руководством двух стран и личной дружбе с президентом Узбекистана.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что торговый оборот Узбекистана с Китаем с января по июнь 2025 года составил $6,5 млрд.