Глеб Никитин мечтает превратить Нижегородскую область в хаб для мировых ИТ-корпораций

«Я бы разместил у нас штаб-квартиры Apple, Google и Alibaba. И чтобы они здесь платили налоги. А за этим последуют и мост, и хайвеи с десятиуровневыми развязками, и новое здание театра оперы и балета», — рассказал Никитин в интервью журналу «Москвичка».