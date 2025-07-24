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Глеб Никитин мечтает превратить Нижегородскую область в хаб для мировых ИТ-корпораций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля, ФедералПресс. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что, если бы он имел неограниченные возможности, то разместил бы на территории региона штаб-квартиры крупнейших ИТ-гигантов. Это бы обеспечило появление в области, по его мнению, сразу нескольких новых объектов.

«Я бы разместил у нас штаб-квартиры Apple, Google и Alibaba. И чтобы они здесь платили налоги. А за этим последуют и мост, и хайвеи с десятиуровневыми развязками, и новое здание театра оперы и балета», — рассказал Никитин в интервью журналу «Москвичка».

В разговоре с журналистами Глеб Никитин назвал ключевые изменения, произошедшие в области в последние годы. Это и восстановление нижегородского парка «Швейцария», и модернизация центра Арзамаса, и очистка территорий от химических отходов, и улучшение инфраструктуры Чкаловска и Большого Болдина.

Также глава Нижегородской области рассказал, что сейчас ему «роднее» такие города как Коломна, Суздаль и Ярославль. Тогда как с Санкт-Петербургом, где он вырос и получил образование, его объединяют только воспоминания.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Нижегородская область поднялась на второе место в России по эффективности промышленной политики. Такие данные опубликовал Минпромторг страны.