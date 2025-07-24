Глеб Никитин мечтает превратить Нижегородскую область в хаб для мировых ИТ-корпораций

В разговоре с журналистами Глеб Никитин назвал ключевые изменения, произошедшие в области в последние годы. Это и восстановление нижегородского парка «Швейцария», и модернизация центра Арзамаса, и очистка территорий от химических отходов, и улучшение инфраструктуры Чкаловска и Большого Болдина.
Также глава Нижегородской области рассказал, что сейчас ему «роднее» такие города как Коломна, Суздаль и Ярославль. Тогда как с Санкт-Петербургом, где он вырос и получил образование, его объединяют только воспоминания.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Нижегородская область поднялась на второе место в России по эффективности промышленной политики. Такие данные опубликовал Минпромторг страны.