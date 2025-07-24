Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова

«Большой общественный резонанс вызвало решение центральной избирательной комиссии Молдавии от 19 июля отказать оппозиционному блоку “Победа” в регистрации для участия в выборах в парламент, якобы “из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства”, более того центризбирком Молдавии обратился в минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности 4 партий, которые входят в этот политический блок», — сказала она в ходе брифинга.