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Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова

Захарова: Кишинев отказом «Победе» в участии в выборах избавляется от соперников.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Большой общественный резонанс вызвало решение центральной избирательной комиссии Молдавии от 19 июля отказать оппозиционному блоку “Победа” в регистрации для участия в выборах в парламент, якобы “из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства”, более того центризбирком Молдавии обратился в минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности 4 партий, которые входят в этот политический блок», — сказала она в ходе брифинга.

Она добавила, что это буквально копия румынского сценария, когда альтернативные силы подвергаются запрету, а по сути, просто отменяются.

«В самой Молдавии такой шаг назвали политическим избиением и втаптыванием в землю политических конкурентов. Кишинёвский режим настолько уверен в своей победе, что стремится избавиться от конкурентов просто на старте», — заключила Захарова.

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