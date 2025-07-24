Камбоджа требует созыва СБ ООН из-за ситуации с Таиландом

В обращении премьер-министр назвал атаки со стороны Бангкока нападениями «чрезвычайно серьезного характера».
Глава правительства Камбоджи добавил, что нападение Королевства не было вызвано какими-либо действиями. Он обратил внимание, что удары по камбоджийской территории вдоль границы в Пномпене расценивают как «преднамеренную атаку».
Ранее стало известно об обстрелах Камбоджи и Таиланда в ночь на 24 июля. «Соседи» обвиняют друг друга в обострении отношений. В Таиланде уверяют, что это бойцы из ВС Камбоджи начали бой, ранив двух тайских солдат. Камбоджийские власти утверждают, что их военные только отвечали на нападение.
Отношения между странами накалились после того, как в мае солдат из армии Камбоджи погиб в результате вооруженного конфликта на участке, который считается спорным — оба государства относят его к своей территории.