Камбоджа требует созыва СБ ООН из-за ситуации с Таиландом

Ранее стало известно об обстрелах Камбоджи и Таиланда в ночь на 24 июля. «Соседи» обвиняют друг друга в обострении отношений. В Таиланде уверяют, что это бойцы из ВС Камбоджи начали бой, ранив двух тайских солдат. Камбоджийские власти утверждают, что их военные только отвечали на нападение.