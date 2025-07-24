Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным

В ходе встречи, которая состоялась в Республике Алтай (РФ), стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве. По итогам 2024 года объем взаимной торговли достиг 27,8 млрд долларов, за январь-май 2025 года составил 9,6 млрд долларов.