МИД РФ об открытии Кишиневом только двух избирательных участков: плевок в лицо гражданам

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Планы властей Молдовы открыть только два избирательных участка в России — «это плевок в лицо молдавским гражданам» и политический цирк, в котором нет и речи о справедливости", заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На 250 тысяч молдаван в Италии власти намерены открыть на выборах 73 избирательных участка. А на 350 тысяч, то есть на 100 тысяч больше людей, то есть на 350 тысяч молдаван в России… Всего два участка. Это же плевок в лицо гражданам Молдовы. Исходя из того, что на один участок отправляют 5 000 бюллетеней, получается, что в Италии смогут проголосовать все желающие, еще и бюллетени останутся. А в России смогут проголосовать лишь 10 тысяч человек из 350 тысяч. Это бандитский беспредел, то, что творит режим Санду Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк», — подчеркнула она.
Она отметила, что ставка правящего в Молдове режима на предстоящих выборах явно делается на на голосование диаспоры на Западе.
«Кстати, что, как вы думаете, сделают западные правочеловеческие структуры или институты по мониторингу демократических процедур? Они скажут, что, конечно, нарушения там есть, безусловно, но в целом с этим можно согласиться. Уже изначально заложены такие нарушения, а это не просто нарушения, а преступления, которые делают итоги разговоров о прозрачности, о легитимности, о демократичности просто ничтожными. Не остается сомнений в том, что ставка действующих властей именно сделана на голосование диаспоры на Западе. Это не влияние на результат даже. Это подгонка техническими средствами итогов голосования», — также заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова также отметила, что официальный Кишинёв на словах заявляет о приверженности демократии, но на деле продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции, так она прокомментировала отказ Центризбиркома Молдовы в регистрации оппозиционного блока «Победа».
Напомним, МИД Молдовы направил в ЦИК страны предложение об открытии участков за рубежом для голосования на предстоящих 28 сентября в Молдове парламентских выборов. В документе указано, что в россии планируется открыть только два участка — оба в Москве.
В среду более 2,5 тыс. граждан Молдовы, находящихся в России, подписали петицию к властям с требованием открыть больше избирательных участков в России. Петиция была передана через посольство Молдовы в Москве.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова к незамедлительному диалогу и практическому сотрудничеству для открытия избирательных участков, гарантируя их прозрачную и безопасную работу.