МИД РФ об открытии Кишиневом только двух избирательных участков: плевок в лицо гражданам

«На 250 тысяч молдаван в Италии власти намерены открыть на выборах 73 избирательных участка. А на 350 тысяч, то есть на 100 тысяч больше людей, то есть на 350 тысяч молдаван в России… Всего два участка. Это же плевок в лицо гражданам Молдовы. Исходя из того, что на один участок отправляют 5 000 бюллетеней, получается, что в Италии смогут проголосовать все желающие, еще и бюллетени останутся. А в России смогут проголосовать лишь 10 тысяч человек из 350 тысяч. Это бандитский беспредел, то, что творит режим Санду Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк», — подчеркнула она.