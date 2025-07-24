«Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год». Лукашенко высказался про уборочную кампанию в Беларуси и сказал, что надо ускоряться

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 24 июля, во время рабочей поездки в Смолевичский район, сказал, что 2025 год нельзя прошлепать, для чего надо ускоряться, пишет БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про уборочную кампанию, заявил:
— Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, — заявил президент Беларуси.
Глава государства акцентировал внимание на том, что «ни в коем случае нельзя прошлепать этот год». Он подчеркнул, что урожай должен быть хорошим, если удастся убрать без потерь, насколько это возможно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил ответить без вранья на его вопрос: «Я думал, больше».
Тем временем МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году.
Кроме того, ЕРИП сказал белорусам, как избежать отключений от системы с 1 августа 2025: «Иначе личный кабинет будет удален».