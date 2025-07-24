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Политолог оценил перспективы переговоров России и Украины

Политолог Богдан Безпалько заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной не принес прогресса. Ожидается продолжение боевых действий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле были предсказуемы ввиду отсутствия заинтересованности обеих стран в мире или перемирии. Комментарий политолога Богдан Безпалько приводит «Лента.ру».

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, концентрация на второстепенных вопросах вроде обмена пленными во время переговоров говорит о том, что ни Россия, ни Украина не считают возможным договариваться по основным пунктам решения конфликта.

«Если будет четвертый раунд или продолжение переговоров в ином формате, очевидно, будут обсуждаться вещи, имеющие отношение к сферам такого же рода», — сказал Безпалько.

Политолог считает, что остающиеся нерешенными вопросы прекращении огня, встречи первых лиц и территориальных претензий говорят о продолжении боевых действий в ближайшие месяцы и даже возможной перспективе эскалации.

Третий раунд российско-украинских переговоров продлился всего 38 минут. Главный итог: прогресса по мирной сделке нет, но есть договоренность об обмене пленными, ранеными и телами погибших.