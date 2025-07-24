Политолог оценил перспективы переговоров России и Украины

Итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле были предсказуемы ввиду отсутствия заинтересованности обеих стран в мире или перемирии. Комментарий политолога Богдан Безпалько приводит «Лента.ру».
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, концентрация на второстепенных вопросах вроде обмена пленными во время переговоров говорит о том, что ни Россия, ни Украина не считают возможным договариваться по основным пунктам решения конфликта.
«Если будет четвертый раунд или продолжение переговоров в ином формате, очевидно, будут обсуждаться вещи, имеющие отношение к сферам такого же рода», — сказал Безпалько.
Политолог считает, что остающиеся нерешенными вопросы прекращении огня, встречи первых лиц и территориальных претензий говорят о продолжении боевых действий в ближайшие месяцы и даже возможной перспективе эскалации.
Третий раунд российско-украинских переговоров продлился всего 38 минут. Главный итог: прогресса по мирной сделке нет, но есть договоренность об обмене пленными, ранеными и телами погибших.