Си Цзиньпин сделал ЕС три предложения на фоне ухудшения обстановки в мире

Сегодня в Пекине пройдет 25-й саммит ЕС — Китай. Мероприятие пришлось на год 50-летия с момента установления двусторонних отношений между сторонами. В нем принимает участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить военный конфликт на Украине. Изначально саммит должен был занять два дня, но сроки его проведения сократили после визита в Европу главы китайского МИДа Ван И.