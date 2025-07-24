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Си Цзиньпин сделал ЕС три предложения на фоне ухудшения обстановки в мире

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал Евросоюз укреплять взаимное доверие и отношения с Пекином на фоне усугубления международной обстановки. Об этом он заявил на встрече с главами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство «Синьхуа». Си Цзиньпин выдвинул три конкретных предложения, каким образом этого можно добиться.

Источник: Reuters

«Чем серьезнее и сложнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять контакты, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество», — передает слова председателя КНР агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин выдвинул три предложения по дальнейшему развитию отношений между Китаем и ЕС. По мнению председателя КНР, во-первых, необходимо поддерживать взаимное уважение и укреплять партнерство. Во-вторых, придерживаться принципов открытости и сотрудничества, а также должным образом разрешать разногласия и противоречия. В-третьих, практиковать многосторонность и отстаивать международные правила и порядок.

Как сообщает «Синьхуа», европейская сторона заявила, что три предложения Си Цзиньпина «имеют жизненно важное значение» и что Евросоюз привержен углублению отношений между ЕС и Китаем, конструктивному урегулированию разногласий и развитию двустороннего сотрудничества.

Сегодня в Пекине пройдет 25-й саммит ЕС — Китай. Мероприятие пришлось на год 50-летия с момента установления двусторонних отношений между сторонами. В нем принимает участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить военный конфликт на Украине. Изначально саммит должен был занять два дня, но сроки его проведения сократили после визита в Европу главы китайского МИДа Ван И.

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