Губернатор поручил разработать программу обновления детских площадок

«Министры предоставили промежуточные итоги работы по этой теме. Это не устраивает. Нужно четкое понимание какие площадки, с какими видами работ, в какие сроки и за чей счет будут отремонтированы или заменены. Безопасность и комфорт наших детей — приоритет для региона. Совместные усилия властей, бизнеса и активных жителей должны создать современные и доступные пространства для семейного отдыха в нашем регионе», — отметил Вячеслав Федорищев.