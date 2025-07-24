Молдаване в России просят президента РФ о миграционной амнистии: Пребывание наших граждан в этой стране должно быть легитимным

В последнее время к нам поступает множество обращений граждан Молдовы, проживающих в России, касающихся сложностей с приобретением патента для иностранных граждан, который дает возможность легально работать на территории Российской Федерации. Принимая во внимание важность темы, необходимость обеспечения легитимного пребывания граждан Молдовы на территории России, соблюдения российского законодательства, Федеральная национально-культурная автономия молдаван России совместно с другими региональными общественными организациями, представляющих молдаван, приняли решение обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о проведении миграционной амнистии.