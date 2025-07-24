65 тысяч пенсионеров Башкирии получают доплату за воспитание детей

В случае отчисления ребенка или его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии родителям-пенсионерам прекращается. Если же студент взял академический отпуск, то выплата повышенной пенсии его родителям продолжится. Важный момент: выплата предусмотрена только, если находящийся на иждивении ребенок не работает.