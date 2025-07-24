65 тысяч пенсионеров Башкирии получают доплату за воспитание детей

Как пояснили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону, такая выплата полагается тем, у кого есть несовершеннолетние либо дети до 23 лет, обучающиеся очно. Пенсии также увеличиваются за счет наличия тех, кому была присвоена инвалидность с детства.
Размер доплаты составляет ⅓ от величины фиксированной выплаты и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем на трех. Размер увеличенной фиксированной выплаты ежегодно индексируется и распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров.
Увеличенная сумма сохраняется до достижения ребенком совершеннолетия или окончания периода его очного обучения (до 23 лет), даже если родитель продолжает трудовую деятельность. Если оба родителя являются пенсионерами, повышение предусмотрено каждому из них, уточнили в отделении СФР по Башкирии.
В случае отчисления ребенка или его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии родителям-пенсионерам прекращается. Если же студент взял академический отпуск, то выплата повышенной пенсии его родителям продолжится. Важный момент: выплата предусмотрена только, если находящийся на иждивении ребенок не работает.
Заявление на получение доплаты за детей можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Башкирии. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка назначается беззаявительно.