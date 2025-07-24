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МИД призвал Азербайджан освободить россиян, задержанных в Баку

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Освобождение Баку задержанных россиян стало бы значимым шагом к нормализации отношений России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее в Кремле прокомментировали разногласия с Азербайджаном по украинскому вопросу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «периоде охлаждения» в двусторонних отношениях.

Ильхам Алиев накануне открытия Шушинского глобального медиафорума 20 июля посоветовал Киеву не «соглашаться на оккупацию» и призвал украинскую сторону использовать опыт Азербайджана,

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