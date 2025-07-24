Guardian узнал, как Путин относится к Трампу после анонса пошлин в 100%

Ультиматум президент США Дональда Трампа по поводу пошлин против Росии, вероятно, «не произвел впечатления» на президента Владимира Путина, при этом российский лидер разочарован тем, что у него не сложились отношения с главой Белого дома. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.