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Guardian узнал, как Путин относится к Трампу после анонса пошлин в 100%

Ультиматум президент США Дональда Трампа по поводу пошлин против Росии, вероятно, «не произвел впечатления» на президента Владимира Путина, при этом российский лидер разочарован тем, что у него не сложились отношения с главой Белого дома. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.

Источник: РБК

По словам источника издания в Кремле, за «50 дней ультиматума» Трампа может многое случиться — и Путин это понимает.

«Он считает Трампа эмоциональным и восприимчивым к влиянию. Но Москва продолжит протягивать руку Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым», — заявил инсайдер.

14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву новое оружие, за которое по его слова, заплатят страны-члены ЕС.

Позднее Трамп отметил, что такое решение не свидетельствует о занятой им стороне Киева.

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