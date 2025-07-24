Молдавский политик приравнял продажу порта Джурджулешты к предательству

«Нам с Владимиром Николаевичем Ворониным (экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов — ред.) особенно больно это, так как мы инициировали, строили и создали этот очень важный и необходимый инструмент для государство образующей структуры Молдовы. И, придя к власти, мы вернем государству и Джурджулештский порт, и возвратим былую славу Молдавской железной дороге и Кишиневскому международному аэропорту», — подчеркнул он.