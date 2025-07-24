Лукашенко пригласил Мирзиеева в Беларусь

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Белорусский лидер поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения, что и стало поводом для обсуждения двусторонних отношений между Минском и Ташкентом.
«По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил 630 миллионов долларов, а по итогам пяти месяцев текущего года — почти 280 миллионов долларов», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
В связи с этим глава государства выразил уверенность, что Беларуси и Узбекистану удастся сохранить темпы роста в торговле и экономическом сотрудничестве.
«Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиеева совершить визит в Беларусь, чтобы более подробно обсудить темы, представляющие взаимный интерес», — отметили в пресс-службе белорусского президента.
Лидеры двух стран также уделили внимание вопросам взаимодействия Беларуси и Узбекистана на международных площадках и в целом положение в мире.