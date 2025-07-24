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Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с крушением самолета авиакомпании «Ангара»

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Ангара». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Комсомольская правда

«В Республике Беларусь с чувством глубокой скорби восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании “Ангара”, направлявшегося из Благовещенска в Тынду. От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в соболезновании.

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