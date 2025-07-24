Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы до 300 тыс. рублей

За приставание к жителям с целью погадать предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, тогда как раньше было от 1 до 3 тысяч. Нарушение режима тишины в жилых домах, подъездах, на улицах и во дворах, в медицинских и оздоровительных организациях, а также на дачах и в других местах отдыха с 22.00 часов до 7.00 часов обойдется теперь штрафами для граждан на граждан — от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Раньше было — для физлиц предупреждение или штраф в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.