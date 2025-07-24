Оплачивают не все роды: в Челябинской области 48 тыс. женщин использовали сертификаты для мам

Сертификат электронный, увидеть его можно лишь в личном кабинете на «Госуслугах». Номинальная стоимость виртуального документа — 12 тыс. рублей. Получить деньги наличными нельзя, их перечисляют напрямую больницам, работающим по ОМС. За помощь при родах и сразу после них — 6 тыс. рублей, за работу врачей во время беременности — 3 тыс. рублей. Еще 2 тыс. рублей предназначены для оплаты профосмотров малыша в возрасте до года. Оставшаяся тысяча — компенсация правовой, психологической и социальной помощи будущей матери.