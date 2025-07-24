Оплачивают не все роды: в Челябинской области 48 тыс. женщин использовали сертификаты для мам

С начала нынешнего года в Челябинской области 48 тыс. женщин использовали родовые сертификаты. За помощь беременным и молодым мамам медучреждения получили 157 млн рублей.
Сертификат электронный, увидеть его можно лишь в личном кабинете на «Госуслугах». Номинальная стоимость виртуального документа — 12 тыс. рублей. Получить деньги наличными нельзя, их перечисляют напрямую больницам, работающим по ОМС. За помощь при родах и сразу после них — 6 тыс. рублей, за работу врачей во время беременности — 3 тыс. рублей. Еще 2 тыс. рублей предназначены для оплаты профосмотров малыша в возрасте до года. Оставшаяся тысяча — компенсация правовой, психологической и социальной помощи будущей матери.
Как рассказали в региональном отделении Соцфонда, компенсировать сертификатом часть трат на консультации в частной клинике или платные роды не получится.
Сертификат оформят в том бюджетном медучреждении, куда женщина обратится первым. Например, беременная может получить его в женской консультации. Если женщина там не бывала, то сертификат оформят в роддоме. А если и наблюдалась, и рожала женщина в платной больнице, то сертификат подготовят в детской поликлинике, куда она придет с младенцем.