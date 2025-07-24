JPOST: Израиль недоволен покупкой Турцией истребителей Typhoon

Это соглашение знаменует значительный шаг в продолжающихся усилиях Анкары по модернизации своих вооруженных сил. Eurofighter Typhoon, разработанный совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией, считается одним из самых совершенных истребителей четвертого поколения. Включение этих самолетов в состав ВВС Турции значительно повысит ее оперативную гибкость и боевые возможности в воздухе, говорится в статье.
Eurofighter Typhoon отличаются высокой маневренностью, оснащены передовыми радиолокационными системами и способны выполнять многоцелевые задачи, включая завоевание превосходства в воздухе и нанесение ударов по наземным целям, отмечает издание.
Они не являются серьезной угрозой для наших военно-воздушных сил. Typhoon — боеспособный, но не лучший самолет по сравнению с нашими истребителями. Однако это четкий и тревожный сигнал о том, что Турция ускоряет наращивание вооружений таким образом, чтобы в итоге бросить вызов военному превосходству Израиля в регионе.
Лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на израильское правительство, обвинив его в неспособности заблокировать эту сделку: «Если бы у Израиля было функционирующее министерство иностранных дел или нормальное правительство, они бы уже вмешалось дипломатическим путем и предотвратили эту сделку».
Он напомнил, что Турция уже обладает крупнейшим военно-морским флотом на Ближнем Востоке и теперь, по мнению Лапида, стремится к воздушному паритету с Израилем.