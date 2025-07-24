JPOST: Израиль недоволен покупкой Турцией истребителей Typhoon

Они не являются серьезной угрозой для наших военно-воздушных сил. Typhoon — боеспособный, но не лучший самолет по сравнению с нашими истребителями. Однако это четкий и тревожный сигнал о том, что Турция ускоряет наращивание вооружений таким образом, чтобы в итоге бросить вызов военному превосходству Израиля в регионе.