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JPOST: Израиль недоволен покупкой Турцией истребителей Typhoon

Хотя соглашение Турции с Германией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon не представляет прямой или непосредственный угрозы превосходству Израиля в воздухе, оно станет для Тель-Авива «головной болью», пишет The Jerusalem Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это соглашение знаменует значительный шаг в продолжающихся усилиях Анкары по модернизации своих вооруженных сил. Eurofighter Typhoon, разработанный совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией, считается одним из самых совершенных истребителей четвертого поколения. Включение этих самолетов в состав ВВС Турции значительно повысит ее оперативную гибкость и боевые возможности в воздухе, говорится в статье.

Eurofighter Typhoon отличаются высокой маневренностью, оснащены передовыми радиолокационными системами и способны выполнять многоцелевые задачи, включая завоевание превосходства в воздухе и нанесение ударов по наземным целям, отмечает издание.

Они не являются серьезной угрозой для наших военно-воздушных сил. Typhoon — боеспособный, но не лучший самолет по сравнению с нашими истребителями. Однако это четкий и тревожный сигнал о том, что Турция ускоряет наращивание вооружений таким образом, чтобы в итоге бросить вызов военному превосходству Израиля в регионе.

израильский чиновник

Лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на израильское правительство, обвинив его в неспособности заблокировать эту сделку: «Если бы у Израиля было функционирующее министерство иностранных дел или нормальное правительство, они бы уже вмешалось дипломатическим путем и предотвратили эту сделку».

По его словам, Германия и Великобритания сейчас оснащают Турцию мощными реактивными самолетами, которые «в конечном итоге могут изменить баланс сил в регионе».

Он напомнил, что Турция уже обладает крупнейшим военно-морским флотом на Ближнем Востоке и теперь, по мнению Лапида, стремится к воздушному паритету с Израилем.