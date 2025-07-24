Правила продажи алкоголя в магазинах предложили ужесточить в Казахстане

акже стало известно, что в 2025 году пресечено 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 млн тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 — лишены лицензии. По данным МВД, некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно.