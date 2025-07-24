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Правила продажи алкоголя в магазинах предложили ужесточить в Казахстане

МВД Казахстана предложило рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе МВД сообщили, что министерство предлагает усилить контроль за продажей спиртного. Такое предложение было озвучено на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на его употребление. Вовлекается общественность в формирование нетерпимости к алкоголю. Насчитывается 402 населенных пункта, отказавшихся от спиртного», — сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов. Т.

акже стало известно, что в 2025 году пресечено 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. На 370 млн тенге оштрафованы субъекты бизнеса, 2 252 — лишены лицензии. По данным МВД, некоторые из них получают новую лицензию на подставных лиц, а также под видом баров для торговли спиртным круглосуточно.

На заседании предложено: ужесточить требования к выдаче разрешений; рассмотреть вопрос реализации алкоголя только в специализированных магазинах с ограниченным режимом работы.