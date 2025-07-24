Лукашенко обратился к Путину из-за крушения самолета авиакомпании «Ангара»

Как пишет ТАСС, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь в Амурской области после того, как зашел на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту самолета находилось около 40 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Обломки были найдены на склоне горы в 16 километрах от Тынды. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.