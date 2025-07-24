Литва закупила вертолеты и БПЛА для охраны границы с Россией

На приобретение трех современных вертолетов Airbus H145 D3 у немецкого производителя Airbus Helicopters Deutschland GmbH было потрачено 57 млн евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на VSAT. Финансирование осуществлялось из двух источников: 11 млн евро предоставил Европейский союз, а 46 млн евро — литовский госбюджет.
В погранслужбе Литвы отметили, что вертолеты оснащены современным оборудованием, включая высокоточные оптические и тепловизионные камеры, системы прямой видео-трансляции и усовершенствованные средства связи. Уточняется, что они многофункциональны и предназначены для охраны границы, разведопераций, поисково-спасательных работ, транспортировки донорских органов, тушения пожаров и контроля транзитных потоков.
Также пограничная служба Литвы приобрела БПЛА вертикального взлета у американской компании EDGE Autonomy на сумму 2,4 млн евро. Согласно заявлению ведомства, эти дроны предназначены для мониторинга труднодоступных участков границы с Белоруссией и Калининградской областью России. Они будут применяться для выявления случаев незаконной миграции, контрабанды и других правонарушений, а также для оперативной передачи данных в командные центры.
Отмечается, что новая система будет интегрирована в технический парк Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны) и может быть задействована в международных операциях. Как подчеркнули в ведомстве, это позволит усилить контроль на внешних границах ЕС.