Лукашенко предупредил чиновников: «Не дай бог вы меня разозлите в этом плане»

Также глава государства спросил у — руководителя хозяйства «Озерицкий-Агро» Анжелики Гущени, как у них обстоят дела с падежом скота. Директор сказала, как именно у них организована работа с телятами и содержанием скота. На это Лукашенко заявил: если в других хозяйствах подобным образом не могут работать, то можно приехать, перенять положительный опыт.