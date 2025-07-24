Лукашенко предупредил чиновников: «Не дай бог вы меня разозлите в этом плане»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Смолевичском районе 24 июля, строго предупредил чиновников, передает БелТА.
Глава государства вновь акцентировал внимание на недопустимости падежа скота:
— Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Падеж — это неприемлемо.
По словам президента Беларуси, указанная проблема была решена в советские времена. Он также вспомнил и про свой опыт работы руководителем хозяйства. Александр Лукашенко отметил, что специализированные комплексы строили для того, чтобы осуществлять откорм и получать говядину.
— Бычков — на отдельный комплекс, маленьких телочек — на другой. И там выращивали, — подчеркнул глава государства.
Президент напомнил о своем безусловном требовании: если хозяйства сами не могут обеспечивать сохранность телят, то необходимо «именем революции» передавать их в другие хозяйства.
— За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст… Надо отдать скотину туда, где ее нормально досмотрят и накормят, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Он заметил, что главным показателем выступает падеж скота.
— Как хотите, меня вы здесь не убедите в том, что нормально у вас, нет сверхпланового, как вы пишете, падежа. Какой сверхплановый, какие планы?! — поинтересовался президент Беларуси.
Также глава государства спросил у — руководителя хозяйства «Озерицкий-Агро» Анжелики Гущени, как у них обстоят дела с падежом скота. Директор сказала, как именно у них организована работа с телятами и содержанием скота. На это Лукашенко заявил: если в других хозяйствах подобным образом не могут работать, то можно приехать, перенять положительный опыт.
По его словам, в решении проблемы падежа скота важна железная дисциплина, а также грамотная организация работы ветеринарной службы.
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