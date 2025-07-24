Вениамин Кондратьев подал документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Кубани

Вениамин Кондратьев подал документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Кубани. Об этом действующий глава региона сообщил в своем telegram-канале.
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально заявил о том, что будет баллотироваться на новый срок.
«Мы живем в уникальном, благодатном и гостеприимном регионе. Забота о его процветании и благополучии каждого жителя была и остается моей приоритетной задачей», — сказал глава региона.
Участие Вениамина Кондратьева в выборах, которые пройдут в сентябре, станет третьим по счету. Президент РФ Владимир Путин поддержал решение губернатора Кубани.
Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.Читать дальше