МО Таиланда сообщило о намерении применить тяжелое вооружение против Камбоджи

«Это храм, который имеет важное культурное и историческое значение и полностью находится в рамках кхмерской цивилизации. Даже ООН в 1962 году определяла, что он принадлежит Камбодже. Однако одно дело принадлежность храма и другое дело территории храмового комплекса, которая на самом деле достаточно обширная. Так вот, собственно, храм считается камбоджийским, но территория, на которой он находится, остается тайской», — пояснил политолог.