Лукашенко сыронизировал над решением Эстонии запретить ему въезжать в страну

Все страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и стали поэтапно вводить санкции. По состоянию на лето 2024 года число ограничительных мер превысило 1 тыс. Среди прочего, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — решили больше не пропускать на свою территорию автомобили с белорусскими номерами.