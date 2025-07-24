Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сыронизировал над решением Эстонии запретить ему въезжать в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение эстонских властей наложить бессрочный запрет на въезд белорусского лидера в страну. По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, он воспринял новость с иронией.

Источник: AP 2024

«Буквально и дословно президент сказал так: “Никогда, “к сожалению”, не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю — выживу ли?”», — рассказала представитель президента агентству ТАСС.

Ранее сегодня гостелерадио ERR со ссылкой на эстонский МИД сообщило о решении правительства Эстонии ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии. В их числе — президент республики Александр Лукашенко. Инициатором очередного продления ограничений выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он объяснил это «продолжающимися репрессиями» в Белоруссии.

Все страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и стали поэтапно вводить санкции. По состоянию на лето 2024 года число ограничительных мер превысило 1 тыс. Среди прочего, страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — решили больше не пропускать на свою территорию автомобили с белорусскими номерами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше