Комиссия Молдовы и Израиля по торгово-экономическому сотрудничеству возобновит работу

Собеседники также подтвердили свою приверженность расширению двусторонней договорно-правовой базы путем подписания в ближайшее время соглашений о сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство и туризм. Это будет способствовать укреплению отраслевого взаимодействия и развитию партнёрских отношений между двумя странами.