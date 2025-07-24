Комиссия Молдовы и Израиля по торгово-экономическому сотрудничеству возобновит работу

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik.Возобновление деятельности молдавско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили на встрече в Кишиневе главы МИД Молдовы и Израиля Михаил Попшой с и Гидеон Саар, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что возобновление работы межправкомиссии будет способствовать стимулированию взаимных инвестиций и развитию совместных проектов в таких приоритетных секторах, как зеленая энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.
На встрече с израильским коллегой Попшой подчеркнул роль нового посольства Израиля в Кишинёве, открытого 4 февраля 2025 года, в содействии двусторонним контактам.
Собеседники также подтвердили свою приверженность расширению двусторонней договорно-правовой базы путем подписания в ближайшее время соглашений о сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство и туризм. Это будет способствовать укреплению отраслевого взаимодействия и развитию партнёрских отношений между двумя странами.