Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о реакции Лукашенко на введенные против него санкции со стороны Эстонии

— Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, “к сожалению”, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли? — озвучила подробности пресс-секретарь президента Беларуси.