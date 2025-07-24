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Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о реакции Лукашенко на введенные против него санкции со стороны Эстонии

Эйсмонт раскрыла реакцию Лукашенко на введенные Эстонией против него санкции.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла реакцию президента Беларуси Александра Лукашенко на введенные в отношении него санкции со стороны Эстонии. Подробности приводит ТАСС.

— Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, “к сожалению”, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли? — озвучила подробности пресс-секретарь президента Беларуси.

Правительством Эстонии было принято решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну 273 граждан Беларуси, включая президента Александра Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Путину из-за крушения самолета авиакомпании «Ангара».

Кроме того, Лукашенко сказал, что 2025 год нельзя прошлепать, для чего надо ускоряться.

Тем временем Лукашенко предупредил чиновников: «Не дай бог вы меня разозлите в этом плане».

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