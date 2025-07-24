Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.