Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.
Собеседники с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.
Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Кроме того, Путин еще раз поздравил Мирзиёева с днем рождения.