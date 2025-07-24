Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению продуктивного сотрудничества регионов двух стран.

Собеседники с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.

Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Кроме того, Путин еще раз поздравил Мирзиёева с днем рождения.