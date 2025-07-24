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Литва готова принять дополнительные военные силы США и НАТО

Главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас сообщил, что страна завершила подготовку инфраструктуры для размещения дополнительных контингентов вооруженных сил США и НАТО на своей территории.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Генерал подчеркнул, что союзники являются гарантом безопасности Литвы, поэтому страна делает все возможное для размещения союзных войск на своей территории.

«Впервые в истории немецкая армия разворачивает бронетанковую бригаду за рубежом. 45-я бригада, приписанная к Литве, постепенно перебрасывается сюда и интегрируется в нашу систему обороны. Германия уже опробовала передислокацию своей бригады — и сделала это очень быстро. Еще одним сдерживающим фактором являются ротационные силы США», — цитирует Раймундаса Вайкшнораса «Интерфакс».

Литовский главнокомандующий добавил, что страна провела все необходимые работы по модернизации инфраструктуры и теперь может разместить на своей территории еще больше войск союзников.

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