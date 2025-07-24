Литва готова принять дополнительные военные силы США и НАТО

«Впервые в истории немецкая армия разворачивает бронетанковую бригаду за рубежом. 45-я бригада, приписанная к Литве, постепенно перебрасывается сюда и интегрируется в нашу систему обороны. Германия уже опробовала передислокацию своей бригады — и сделала это очень быстро. Еще одним сдерживающим фактором являются ротационные силы США», — цитирует Раймундаса Вайкшнораса «Интерфакс».