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Охота на олигарха: Москва и Кишинёв борются за то, кому достанется арестованный в Греции Плахотнюк

Виорел Чернэуцану заявил, что, хотя Москва также выдала ордер на арест, приоритет имеют молдавские власти.

Источник: Комсомольская правда

Молдова имеет приоритет в процессе экстрадиции Владимира Плахотнюка, будучи первым государством, выдавшим международный ордер на арест с марта — пишет t.me/enewsmd.

Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.

Напомним, Россия вчера также выдала через Интерпол ордер на арест Владимира Плахотнюка.

«Наш запрос гораздо старше, даже четыре-пять лет. Но тогда Интерпол отклонил его, сославшись на политические мотивы. На том этапе в комиссию Интерпола был также включен гражданин Молдовы Виталий Пырлог, бывший глава СИБ при правительстве Влада Плахотнюка. Я не хочу выдвигать прямых обвинений, но его присутствие там имело значение», — сказал Чернэуцану.

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