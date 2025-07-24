Охота на олигарха: Москва и Кишинёв борются за то, кому достанется арестованный в Греции Плахотнюк

Молдова имеет приоритет в процессе экстрадиции Владимира Плахотнюка, будучи первым государством, выдавшим международный ордер на арест с марта — пишет t.me/enewsmd.
Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.
Напомним, Россия вчера также выдала через Интерпол ордер на арест Владимира Плахотнюка.
«Наш запрос гораздо старше, даже четыре-пять лет. Но тогда Интерпол отклонил его, сославшись на политические мотивы. На том этапе в комиссию Интерпола был также включен гражданин Молдовы Виталий Пырлог, бывший глава СИБ при правительстве Влада Плахотнюка. Я не хочу выдвигать прямых обвинений, но его присутствие там имело значение», — сказал Чернэуцану.
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