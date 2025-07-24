Охота на олигарха: Москва и Кишинёв борются за то, кому достанется арестованный в Греции Плахотнюк

«Наш запрос гораздо старше, даже четыре-пять лет. Но тогда Интерпол отклонил его, сославшись на политические мотивы. На том этапе в комиссию Интерпола был также включен гражданин Молдовы Виталий Пырлог, бывший глава СИБ при правительстве Влада Плахотнюка. Я не хочу выдвигать прямых обвинений, но его присутствие там имело значение», — сказал Чернэуцану.