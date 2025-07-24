Песков заявил, что РФ не ждала прорыва на третьем раунде переговоров с Украиной

Россия не ждала прорыва от третьего раунда переговоров в Стамбуле, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, меморандумы о прекращении огня у Москвы и Киева диаметрально противоположные, но работа обеих сторон может привести к достижению конкретных результатов. В мировых СМИ также не считают третий раунд промывным, однако некоторый прогресс все же отмечают. Как оценивают итоги стамбульской встречи — в материале «Газеты.Ru».