Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед — Аксенов

«Созданы все необходимые условия для того, чтобы мы успешно двигались вперед и выполняли поставленные президентом задачи. В целом крымская промышленность развивается, объемы заказов на ближайшие годы есть у большинства предприятий. Это означает, что трудовые коллективы будут работать на благо Крыма и нашей страны», — сказал Аксенов.
Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой также отметил хорошие результаты, которые в последние годы демонстрирует республика в области развития промышленного комплекса.
В частности, в Федеральном рейтинге эффективности промышленности в регионах за 2024 год Крым занял 48-е место из 85 регионов, за год поднявшись на 16 позиций.
«К сильным сторонам промышленности Крыма мы можем отнести успешную реализацию региональных мер поддержки, развитие промышленного туризма, продвижение промышленной продукции и взаимодействие с новыми регионами», — уточнил Мостовой.
При этом, по его словам, в Крыму необходимо более активно развивать промышленную инфраструктуру и увеличивать капитализацию регионального фонда развития промышленности.