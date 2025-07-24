Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед — Аксенов

«Созданы все необходимые условия для того, чтобы мы успешно двигались вперед и выполняли поставленные президентом задачи. В целом крымская промышленность развивается, объемы заказов на ближайшие годы есть у большинства предприятий. Это означает, что трудовые коллективы будут работать на благо Крыма и нашей страны», — сказал Аксенов.