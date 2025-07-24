Шквал нападок со стороны администрации Трампа и публикация документов, связанных с «Рашенгейтом» — тем, как администрация Обамы манипулировала мнимым российским вмешательством в американские выборы 2016 года, — привели к противостоянию двух самых влиятельных фигур в современной американской политике и, возможно, самых популярных политика-республиканца и политика-демократа, говорится в статье.
Администрация Трампа рассматривает преследование Обамы из-за российского влияния на выборах 2016 года как политический выигрыш и способ объединить республиканцев на фоне бурных событий, вызванных действиями Министерства юстиции США в отношении печально известного Джеффри Эпштейна и материалов, связанных с его уголовным делом.
Расследование «Рашенгейта» с 2017 года стало навязчивой идеей для республиканцев в конгрессе и членов окружения Трампа, подпитывая недоверие к ФБР и американскому разведывательному сообществу. Однако кульминации оно достигло только теперь, когда Трамп обвинил Обаму в государственной измене.
Лидером банды был президент Обама… Он виновен… Это была государственная измена.
Национальная разведка США опубликовала документы, в которых утверждается, что Обама и некоторые из его главных помощников ввели общественность в заблуждение относительно российского вмешательства в выборы 2016 года.
В частности, в документах утверждается, что Владимир Путин знал о «психоэмоциональных проблемах» (неконтролируемых приступах гнева, агрессии и жизнерадостности) бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон во время ее президентской кампании 2016 года против Дональда Трампа. Однако он предпочел не сообщать об этом, поскольку считал, что демократы победят. Согласно документам, Клинтон в то время принимала «тяжелые транквилизаторы», что тогдашний президент Обама и лидеры Демократической партии считали «чрезвычайно тревожным» фактором, отмечает NDTV.
Доказательства, которые мы нашли и обнародовали, прямо указывают на то, что президент Обама руководил подготовкой этой разведывательной оценки.
Она вслед за Трампом обвинила Обаму и его помощников в «заговоре с целью государственной измены».
Демократы и сторонники Обамы сочли эти обвинения настолько же серьезными, насколько и нелепыми.
Мы обычно не удостаивает ответом постоянную чепуху и дезинформацию, исходящую из Белого дом. Но эти заявления достаточно возмутительны, чтобы их прокомментировать. Эти странные утверждения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание (от нежелательного для Белого дома потока новостей).
Он отметил, что опубликованные Габбард документы не опровергают вывод американского разведсообщества о том, что Россия «пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами избирателей».
Эндрю Бейтс, бывший пресс-секретарь администраций Обамы и Джо Байдена, считает, что с помощью «лжи о других президентах» Трамп пытается скрыть «панику, стоящую за его оправданиями (по делу) Эпштейна».
«Когда вам нечего предложить американскому народу, республиканцы обвиняют Барака Обаму. Это смешно», — заявил в среду лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.