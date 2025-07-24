The Hill: Россия стала поводом для вражды Трампа и Обамы

В частности, в документах утверждается, что Владимир Путин знал о «психоэмоциональных проблемах» (неконтролируемых приступах гнева, агрессии и жизнерадостности) бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон во время ее президентской кампании 2016 года против Дональда Трампа. Однако он предпочел не сообщать об этом, поскольку считал, что демократы победят. Согласно документам, Клинтон в то время принимала «тяжелые транквилизаторы», что тогдашний президент Обама и лидеры Демократической партии считали «чрезвычайно тревожным» фактором, отмечает NDTV.