Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидер Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии Олег Алекса заявил о давлении полиции на перевозчиков после проведенных ими акций протеста в Кишиневе.
Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь провели акцию протеста, но у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату.
По словам лидера организации, на акции протеста водители также публично заявили о причастности руководства МВД и полиции к коррупционным схемам и попытках их легализации через продвижение проекта нормативного акта, противоречащего двум обязательным документам Европейского Союза.
Алекса пояснил, что протест был проведен на законных основаниях, с предварительным уведомлением и регистрацией в соответствии с положениями закона. Он отметил, что законодательство допускает проведение митингов на проезжей части, и протест транспортников не был первым в таком формате. Лидер организации подчеркнул, что такие меры давления не остановят протестное движение. «После завершения объявленной волны протестов мы рассмотрим возможность организации акций перед зданиями МВД, ГИП и НИОБ», — пояснил он.
Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.