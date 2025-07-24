Молдавские автоперевозчики заявили о давлении со стороны полиции

Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь провели акцию протеста, но у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату.

«После законной акции протеста, проведенной 22 июля перед зданием Представительства ЕС в Республике Молдова, инспекторы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) составили несколько протоколов об административном правонарушении в отношении водителей, участвовавших в акции протеста, ссылаясь на блокирование движения по улице Митрополита Петру Мовилэ… Явно незаконные действия НИОБ мы квалифицируем как акт мести, предпринятый по распоряжению руководителей МВД, Генерального инспектората полиции (ГИП) и самого НИОБ в ответ на заявления, сделанные во время акций протеста 9 и 22 июля о неадекватных действиях руководства МВД, ГИП в отношении некоторых политических инструментов в сфере автомобильных перевозок», — говорится в сообщении Алексы, направленном СМИ.