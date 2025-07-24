Операция «Война за землю»: что происходит между Таиландом и Камбоджей

— Эта страна пережила огромную трагедию, Камбоджу бомбили, поливали ядовитыми веществами. По разным оценкам, на сегодняшний день на территории Камбоджи находится несколько миллионов мин. Камбоджийцы очень щепетильно относятся к тому, чтобы к ним никто не лез. Они сами хотят развиваться и сохранить свою цивилизацию. А Таиланд ощущает себя главной региональной державой, поэтому даже мелкие противоречия могли привести к военному столкновению между странами. А желающих подогреть эти конфликты хватает, — заметил эксперт.