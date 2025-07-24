Операция «Война за землю»: что происходит между Таиландом и Камбоджей

Вооруженные столкновения Камбоджи и Таиланда произошли вдоль границы утром в четверг, 24 июля. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне обострения. По данным издания Khaosod, Таиланд начал против Камбоджи операцию «Война за землю». Что происходит между странами и к чему может провести этот вооруженный конфликт — в материале «Вечерней Москвы».
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Что происходит между странами.
С чего началось обострение отношений.
Отношения Камбоджи и Таиланда начали ухудшаться после вооруженного инцидента, который произошел 28 мая. Тогда тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, которая расположена между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате погиб один камбоджийский военнослужащий и несколько получили ранения.
2 июня Камбоджа заявила о планах передать в Международный суд ООН для юридического урегулирования спор по демаркации границы в четырех приграничных районах. Однако Таиланд не согласился с этим решением и закрыл все пункты пропуска на границе со страной, таким образом вынудив Пномпень пойти на аналогичный ответный шаг.
23 июня власти Таиланда приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Камбоджей. Они также отозвали своего посла из Пномпеня и объявили о выдворении из Бангкока посла Камбоджи. 24 июля аналогичный шаг сделала Камбоджа, понизив дипотношения до самого низкого уровня.
События 24 июля.
24 июля на таиландско-камбоджийской границе в провинции Оддар-Миенчей произошло столкновение между военными.
Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что армия страны действует в рамках самообороны и вынуждена отвечать на вторжение Таиланда на свою территорию.
Таиланд нанес удары истребителями F-16 по военным позициям Камбоджи вдоль спорной пограничной зоны. Камбоджийские военные сбили один из истребителей.
В результате атаки камбоджийских войск погибли 11 мирных жителей Таиланда. При этом власти Камбоджи пока не предоставили информацию о возможных жертвах со своей стороны. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне обострения.
Позднее СМИ сообщили, что власти Таиланда объявили о старте операции «Война за землю» против Камбоджи. Название операции свидетельствует о желании Таиланда «разбить каждого», кто вторгнется на территорию страны.
— За землю, за народ, за достоинство Таиланда, — говорится в материале.
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Причины конфликта.
Так исторически сложилось, что Таиланд и Камбоджа имеют территориальные претензии друг к другу, рассказал «ВМ» политолог Юрий Светов. У этих стран не было четко определенных границ, они постоянно их переделывали между собой. Отголоски этих напряжений существуют до сих пор. Кроме того, часть населения Камбоджи и Таиланда имеют родственные связи по другую сторону границы.
— Население обеих стран должно воспринимать границы как естественный предел своей страны и не нарушать их, но в Таиланде и Камбоджи этого не происходит, — отметил эксперт.
По его словам, Камбоджа не забыла еще одно важное обстоятельство: Таиланд во время войны во Вьетнаме поддержал атаки Соединенных Штатов против Камбоджи.
— США бомбили Камбоджу, а Таиланд был на стороне американцев. Это до конца не забыто, — уверен Светов.
По мнению политолога, Камбоджа пытается выстроить собственную линию развития и не хочет, чтобы Таиланд нарушал ее границы.
— Эта страна пережила огромную трагедию, Камбоджу бомбили, поливали ядовитыми веществами. По разным оценкам, на сегодняшний день на территории Камбоджи находится несколько миллионов мин. Камбоджийцы очень щепетильно относятся к тому, чтобы к ним никто не лез. Они сами хотят развиваться и сохранить свою цивилизацию. А Таиланд ощущает себя главной региональной державой, поэтому даже мелкие противоречия могли привести к военному столкновению между странами. А желающих подогреть эти конфликты хватает, — заметил эксперт.
Также важно отметить, что, когда президент США Дональд Трамп начал вводить торговые пошлины, он наложил их и на Камбоджу, причем в огромном размере — 45 процентов, напомнил политолог.
— Это сделано потому, что Камбоджа начала развиваться, а США это не нравится. Американцы хотят, чтобы страна была под ними и действовала по их указке. Также никуда не ушло влияние бывшей метрополии Франции. Эти факторы в совокупности стали причиной военного конфликта, — резюмировал Светов.
Последствия конфликта для остального мира.
Военное столкновение Таиланда и Камбоджи локализовано в определенном регионе, поэтому его развитие влияния на мир в целом не несет, считает эксперт.
— Мировое сообщество привыкло к такого рода конфликтам. Вероятно, другие страны не захотят встревать в эту историю. Возможно, они поддержат свои союзников морально, отправят гуманитарную помощь, но не более. Сейчас происходит изменение мировой геополитики, поэтому конфликт Таиланда и Камбоджи вероятнее всего будет локальным без вмешательства других стран, — заключил Светов.
Между тем власти Камбоджи призвали Таиланд не доводить конфликт до эскалации и прекратить боевые действия.