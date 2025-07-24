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В России оценили перспективу четвертого раунда переговоров с Украиной

Следующий раунд российско-украинских переговоров не начнется без сигнала из Вашингтона. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что встреча будет возможна только после решения тех вопросов, которые озвучила Россия.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я полагаю, что без очередного какого-то сигнала из Вашингтона [президент Украины Владимир] Зеленский не почешется, потому что для него весь этот переговорный процесс, помимо PR-составляющей, больше неинтересен. А PR-составляющая для него самого никак не появляется, потому что по понятным причинам наш президент не собирается встречаться просто так, лишь бы встретиться», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Также он акцентировал важность инициативы Москвы по созданию отдельных рабочих групп для решения гуманитарных, военных и политических вопросов. Такой подход, по оценке Климова, является наиболее реалистичным в нынешней ситуации, когда достижение прорыва по всем направлениям одновременно невозможно. Он напомнил, что Россия многократно поднимала тему краткосрочного прекращения огня на передовой, чтобы решить гуманитарные вопросы.

«Это очень важно и для бойцов ВСУ, и командиров, но о них не очень хорошо и много думают реально в Киеве, а то бы давно уже согласились с этими предложениями, потому что они действительно носят сугубо гуманитарный характер», — уверен Климов.

Сенатор отметил, что решение других вопросов будет затруднительным, если не будет договоренности о прекращении огня. Он охарактеризовал российские предложения как реалистичные и выразил мнение, что после третьего раунда переговоров появились возможности для продвижения по обозначенным направлениям.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский констатировал, что текущие позиции сторон по меморандумам значительно различаются. Участники смогли договориться об обмене военными и гражданскими лицами. Кроме того, Москва выступила с предложением по созданию трех онлайн-групп для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов.

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