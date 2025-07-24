В России оценили перспективу четвертого раунда переговоров с Украиной

«Я полагаю, что без очередного какого-то сигнала из Вашингтона [президент Украины Владимир] Зеленский не почешется, потому что для него весь этот переговорный процесс, помимо PR-составляющей, больше неинтересен. А PR-составляющая для него самого никак не появляется, потому что по понятным причинам наш президент не собирается встречаться просто так, лишь бы встретиться», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».