В России оценили перспективу четвертого раунда переговоров с Украиной

«Я полагаю, что без очередного какого-то сигнала из Вашингтона [президент Украины Владимир] Зеленский не почешется, потому что для него весь этот переговорный процесс, помимо PR-составляющей, больше неинтересен. А PR-составляющая для него самого никак не появляется, потому что по понятным причинам наш президент не собирается встречаться просто так, лишь бы встретиться», — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Также он акцентировал важность инициативы Москвы по созданию отдельных рабочих групп для решения гуманитарных, военных и политических вопросов. Такой подход, по оценке Климова, является наиболее реалистичным в нынешней ситуации, когда достижение прорыва по всем направлениям одновременно невозможно. Он напомнил, что Россия многократно поднимала тему краткосрочного прекращения огня на передовой, чтобы решить гуманитарные вопросы.
«Это очень важно и для бойцов ВСУ, и командиров, но о них не очень хорошо и много думают реально в Киеве, а то бы давно уже согласились с этими предложениями, потому что они действительно носят сугубо гуманитарный характер», — уверен Климов.
Сенатор отметил, что решение других вопросов будет затруднительным, если не будет договоренности о прекращении огня. Он охарактеризовал российские предложения как реалистичные и выразил мнение, что после третьего раунда переговоров появились возможности для продвижения по обозначенным направлениям.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский констатировал, что текущие позиции сторон по меморандумам значительно различаются. Участники смогли договориться об обмене военными и гражданскими лицами. Кроме того, Москва выступила с предложением по созданию трех онлайн-групп для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов.