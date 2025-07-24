Молдавская оппозиция предложила главе правящей партии пройти детектор лжи

По словам Влах, у граждан есть все основания подозревать ПДС в подготовке к масштабным нарушениям. В качестве аргументов она указала на политический контроль правящей партии над Центризбиркомом, Конституционным судом, силовыми структурами, а также на использование информационного пространства и дипломатического корпуса в политических целях и переписывание законов и нормативных актов в свою угоду в период выборов и непосредственно во время кампании.