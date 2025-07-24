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С 1 августа вырастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет

Мамы в декрете станут получать больше. С 1 августа в Республике Беларусь на 8,2% увеличатся пособия по уходу за ребенком до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты нашей страны.

«Исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2025 г.», — уточнили в ведомстве.

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким теперь будет размер пособий:

— на первого ребенка (35% СЗП) — 931,91 рубля (+70,49 рубля);

— на второго и последующих детей (40% СЗП) — 1065,04 ₽ (+80,56 рубля);

— на ребенка-инвалида (45% СЗП) — 1 198,17 рубля (+90,63 рубля).

Кроме того, в Минтруда заявили, что таким пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет до 31 января 2026 года.

Прежде мы писали о том, кому хватит 5 или 10 лет страхового стажа для назначения пенсии в Беларуси.