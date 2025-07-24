Эксперт объяснил рекордное падение рейтинга Макрона

Рейтинги французских лидеров демонстрируют устойчивое снижение, опустившись до критически низких показателей. Согласно последним данным, уровень одобрения президента Франции Эммануэля Макрона составляет лишь 19%, а премьер-министра Франсуа Байру — 18%. Как пояснил политолог Иван Бутнев в интервью «ФедералПресс», такая ситуация сложилась из-за серии неудач во внутренней политике, а также усиления позиций радикальных политических сил во Франции.