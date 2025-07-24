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Эксперт объяснил рекордное падение рейтинга Макрона

Рейтинги французских лидеров демонстрируют устойчивое снижение, опустившись до критически низких показателей. Согласно последним данным, уровень одобрения президента Франции Эммануэля Макрона составляет лишь 19%, а премьер-министра Франсуа Байру — 18%. Как пояснил политолог Иван Бутнев в интервью «ФедералПресс», такая ситуация сложилась из-за серии неудач во внутренней политике, а также усиления позиций радикальных политических сил во Франции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что политика Макрона вызывает растущее недовольство населения. Непопулярные решения президента, спорные внешнеполитические инициативы и запоздалые меры по решению острых социально-экономических вопросов стали причинами разочарования французских граждан в своем лидере.

Бутнев обращает внимание на политическую ловушку, в которую попал Макрон. Французский президент вынужден быть кризис-менеджером, но он просто не успевает проводить системные реформы, которые сегодня так необходимы Франции.

«Он хотел бы быть “великим” лидером, который укрепляет Европу, но подобные устремления должны подкрепляться реальными результатами и делами, чем нынешний французский лидер похвастаться не может», — отметил политолог в интервью «ФедералПресс».

Эксперт отметил опасную динамику в политических предпочтениях французского электората. На фоне растущего разочарования в умеренных политических силах значительная часть населения начинает симпатизировать радикальным движениям. Эти группы активно используют протестные акции как инструмент давления, что приводит к обострению социально-политической ситуации в стране.

Ранее действия французского президента уже вызывали жесткую оценку со стороны политического истеблишмента. Ярким примером стала реакция лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который подверг резкой оценке заявления Макрона о якобы существующих угрозах для ЕС. Аналитики считают, что сложившаяся в стране политическая ситуация практически не дает Макрону возможности восстановить свой авторитет.