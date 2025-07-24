Эксперт объяснил рекордное падение рейтинга Макрона

Эксперт отметил, что политика Макрона вызывает растущее недовольство населения. Непопулярные решения президента, спорные внешнеполитические инициативы и запоздалые меры по решению острых социально-экономических вопросов стали причинами разочарования французских граждан в своем лидере.
Бутнев обращает внимание на политическую ловушку, в которую попал Макрон. Французский президент вынужден быть кризис-менеджером, но он просто не успевает проводить системные реформы, которые сегодня так необходимы Франции.
«Он хотел бы быть “великим” лидером, который укрепляет Европу, но подобные устремления должны подкрепляться реальными результатами и делами, чем нынешний французский лидер похвастаться не может», — отметил политолог в интервью «ФедералПресс».
Эксперт отметил опасную динамику в политических предпочтениях французского электората. На фоне растущего разочарования в умеренных политических силах значительная часть населения начинает симпатизировать радикальным движениям. Эти группы активно используют протестные акции как инструмент давления, что приводит к обострению социально-политической ситуации в стране.
Ранее действия французского президента уже вызывали жесткую оценку со стороны политического истеблишмента. Ярким примером стала реакция лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который подверг резкой оценке заявления Макрона о якобы существующих угрозах для ЕС. Аналитики считают, что сложившаяся в стране политическая ситуация практически не дает Макрону возможности восстановить свой авторитет.