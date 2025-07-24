Мэр Казани оценил ход строительства нового отделения больницы № 18

Медучреждение обслуживает свыше 120 тысяч горожан. Новое отделение на Мавлютова позволит увеличить пропускную способность. Корпус полностью оборудуют для оказания экстренной помощи. Там появится реанимационное отделение на 24 кровати, четыре операционных блока и уникальная гибридная операционная. В последней можно будет проводить сложные операции по УЗИ-навигации и рентген-диагностике в реальном времени.