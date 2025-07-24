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Залужный спрогнозировал, в каком году закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года, заявил посол в Лондоне Валерий Залужный. Его цитирует издание «Страна.ua».

Источник: AP 2024

«В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — сказал он.

Залужный добавил, что Украине нужно понять, как она будет защищена в будущем.

В начале июля издание Strategic Culture писало, что слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в разрешении локального конфликта, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром.

В июне президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.

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