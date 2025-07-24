Слюсарь: в Ростовской области фермеры могут начать резать скот из-за кризиса

«В этом году мы действительно стоим перед риском, что животноводы, оставшись без кормов и без денег, просто начнут резать скот, и мы сократим поголовье», — заявил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростовской области может резко снизиться численность сельскохозяйственных животных из-за нехватки кормов и сложного финансового положения фермеров, сообщил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, уже второй год подряд регион заготавливает менее половины необходимых кормовых ресурсов.